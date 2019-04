Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,580685 -1,17 HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,413624 -0,62 Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,172655 -0,55 Yapı Kredi Port. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 6,171252 -0,40 TEB Portföy Borç. Araç. Fonu 16,329081 -0,38 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,022648 -0,57 Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F 0,024648 -0,43 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,028770 -0,52 Gedik Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,037776 -0,46 Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF) 0,853970 -0,37 İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF) 65,082426 -0,35 İstanbul Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,033144 -0,28 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,131948 -0,55 İş Portföy Tema Gönüllüleri Değ. Özel Fon 0,022069 -0,24 Kare Portföy Bir. Değ. Fon 1,190972 -0,22 Yapı Kredi Port. Üç. Değ. Fon 0,016519 -0,19 İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon 0,041659 -0,06 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 1,272036 -0,26 Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 0,981479 -0,14

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)