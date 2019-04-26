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Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları İş Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,040813 -0,85 Deniz...

Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
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İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları İş Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,040813 -0,85 Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 0,024765 -0,82 Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,171501 -0,67 Deniz Port. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 0,020785 -0,57 Fiba Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fon 5,439479 -0,50 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,017736 -0,50 Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu 1,443243 -0,20 Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu 1,550035 -0,18 TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu 1,154727 -0,13 Yapı Kredi Port. İki. Fon Sep. Fonu 1,238015 -0,10 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları İş Port. BİST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,044438 -3,60 Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,087593 -3,42 Fokus Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,102960 -2,83 Taaleri Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 1,290820 -2,72 Strateji Portföy Bir. His. Sen. Fonu(HSYF) 7,816032 -2,59 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon 0,040870 -1,89 Deniz Port. Dördüncü Değ. Fon 0,324440 -1,85 Fokus Portföy Bir. Değ. Fon 6,311595 -1,63 İstanbul Portföy İki. Değ. Fon 0,240622 -1,48 İş Portföy Resan Değ. Özel Fon 1,490627 -1,01 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 1,252146 -1,56 Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 0,966714 -1,50 Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 0,889918 -1,33 Ziraat Portföy Katılım Fonu 0,017397 -0,47 Garanti Portföy Bir. Katılım Fonu 1,377350 -0,34

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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Anahtar Kelimeler:
Fon PiyasasıKategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Yatırım fonları
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