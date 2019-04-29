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Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,571389 -1,29 İş...

Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
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İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,571389 -1,29 İş Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,040466 -0,85 HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,408502 -0,75 Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,170489 -0,59 HSBC Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 0,193991 -0,20 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,017223 -2,89 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF) 63,844401 -0,64 Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,038941 -0,04 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,115785 -0,59 İş Portföy Tema Gönüllüleri Değ. Özel Fon 0,021878 -0,20 Gedik Portföy Karma Fon 0,825429 -0,04 Taaleri Portföy Değ. Fon 0,581405 -0,03 Garanti Portföy Dörd. Değ. Fon 0,026925 -0,01

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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Fon PiyasasıKategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları
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