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Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,407192 -0,32 Ak...

Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
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İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,407192 -0,32 Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,170057 -0,25 Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,570004 -0,24 İş Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,040374 -0,23 QNB Finans Portföy Borç. Araç. Fonu 136,439921 -0,21 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,023964 -0,56 Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,023206 -0,18 Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu 1,554130 -0,02 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,085577 -2,56 İş Port. BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,043472 -2,49 Fokus Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,101957 -1,17 Global Md Portföy İki. His. Sen. Fonu (H.S.Y.F) 0,023728 -1,16 ING Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 3,506391 -0,91 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Fokus Portföy Bir. Değ. Fon 6,273662 -0,82 ING Portföy Bir. Değ. Fon 3,038382 -0,65 Tacirler Portföy Değ. Fon 0,995866 -0,57 Yapı Kredi Port. İki. Değ. Fon 0,017010 -0,51 Yapı Kredi Port. Karma Fon 0,428398 -0,50 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 0,893716 -0,24 Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 0,969343 -0,04 KT Portföy Bir. Katılım Fonu 1,503245 -0,02 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları QNB Finans Portföy Gümüş BYF 18,783981 -0,68 QNB Finans Portföy Altın BYF 22,010818 -0,42

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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Fon PiyasasıKategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları
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