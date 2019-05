Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,406455 -0,10 QNB Finans Portföy Borç. Araç. Fonu 136,319931 -0,05 Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,565609 -0,04 Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,169784 -0,03 İş Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,040320 -0,01 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F 0,024995 -0,81 Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu 1,458134 -0,01 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,040116 -1,66 Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,018306 -1,61 Kare Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,050465 -1,59 Gedik Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,036020 -1,51 Qinvest Portföy His. Senedi Fonu (HSYF) 0,047376 -1,49 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon 0,040370 -1,19 Deniz Port. Dördüncü Değ. Fon 0,322365 -0,79 İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,115211 -0,77 İstanbul Portföy İki. Değ. Fon 0,239694 -0,67 İş Portföy Resan Değ. Özel Fon 1,486138 -0,64 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 0,870370 -1,17 Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 0,946245 -0,80 Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 1,239733 -0,75 Ak Portföy Kira Sert. Katılım Fonu 0,017037 -0,32 Ziraat Portföy Katılım Fonu 0,017338 -0,29

