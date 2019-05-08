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Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,561424 -0,74 HSBC...

Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
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İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,561424 -0,74 HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,403461 -0,74 QNB Finans Portföy Borç. Araç. Fonu 135,384448 -0,69 İş Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,040054 -0,66 HSBC Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 0,193033 -0,53 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,017399 -0,17 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,082833 -2,62 İş Port. BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,042057 -2,56 Fokus Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,097150 -2,43 QNB Finans Portföy Dow Jones İst. 20 (HSY) BYF 32,044251 -1,99 Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF) 0,819019 -1,94 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon 0,039851 -1,29 Deniz Port. Dördüncü Değ. Fon 0,319133 -1,00 Fokus Portföy Bir. Değ. Fon 6,191649 -0,86 İstanbul Portföy İki. Değ. Fon 0,237679 -0,84 İş Portföy Tema Gönüllüleri Değ. Özel Fon 0,021628 -0,81 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 1,236634 -0,25

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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Fon PiyasasıKategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları
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