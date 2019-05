Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,548060 -2,38 HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,395815 -1,90 İş Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,039434 -1,55 Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,167415 -0,97 Deniz Port. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 0,020547 -0,83 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu 1,460152 -0,07 Yapı Kredi Port. İki. Fon Sep. Fonu 1,255135 -0,02 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,039840 -1,56 İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,081855 -0,61 Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu 0,038535 -0,57 İş Portföy PY His. Sen. Öz. Fonu (HSYF) 0,014691 -0,30 QNB Finans Portföy Dow Jones İst. 20 (HSY) BYF 31,969345 -0,23 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,122301 -1,88 Yapı Kredi Portföy PY Bir. Değ. Özel Fon 1,146929 -0,61 Yapı Kredi Port. İki. Değ. Fon 0,016920 -0,41 Deniz Port. ÖBYM Değ. Özel Fon 1,652436 -0,29 Yapı Kredi Port. Üç. Değ. Fon 0,016338 -0,29 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Garanti Portföy Bir. Katılım Fonu 1,364652 -0,83 Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 1,233039 -0,29 Ziraat Portföy Katılım Fonu 0,017338 -0,18 KT Portföy Bir. Katılım Fonu 1,497401 -0,16 Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 0,945894 -0,11

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)