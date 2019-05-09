Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar moda Bursa Trabzon dünya Rusya
Pastırma ve sucuğa zam!
Pastırma ve sucuğa zam!
5 yılda 45 bin başvuru
5 yılda 45 bin başvuru
Sosyal medya ödülü
Sosyal medya ödülü
Toyota 2018-19 WEC Dünya Şampiyonluğu’nu garantiledi
Şampiyonluğu garantiledi
Huawei P30 lite yakında Türkiye’de
Yakında Türkiye’de

Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,548060 -2,38 HSBC...

Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
banner17

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,548060 -2,38 HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,395815 -1,90 İş Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,039434 -1,55 Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,167415 -0,97 Deniz Port. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 0,020547 -0,83 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu 1,460152 -0,07 Yapı Kredi Port. İki. Fon Sep. Fonu 1,255135 -0,02 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,039840 -1,56 İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,081855 -0,61 Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu 0,038535 -0,57 İş Portföy PY His. Sen. Öz. Fonu (HSYF) 0,014691 -0,30 QNB Finans Portföy Dow Jones İst. 20 (HSY) BYF 31,969345 -0,23 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,122301 -1,88 Yapı Kredi Portföy PY Bir. Değ. Özel Fon 1,146929 -0,61 Yapı Kredi Port. İki. Değ. Fon 0,016920 -0,41 Deniz Port. ÖBYM Değ. Özel Fon 1,652436 -0,29 Yapı Kredi Port. Üç. Değ. Fon 0,016338 -0,29 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Garanti Portföy Bir. Katılım Fonu 1,364652 -0,83 Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 1,233039 -0,29 Ziraat Portföy Katılım Fonu 0,017338 -0,18 KT Portföy Bir. Katılım Fonu 1,497401 -0,16 Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 0,945894 -0,11

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Fon PiyasasıKategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5