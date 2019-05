Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,393642 -0,55 Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 0,026038 -0,43 İş Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,039278 -0,40 TEB Portföy Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 1,949798 -0,36 Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F. 0,044816 -0,34 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F 0,024877 -1,03 TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 2,497678 -0,94 Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,023955 -0,32 Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu 1,457073 -0,21 Yapı Kredi Port. İki. Fon Sep. Fonu 1,253358 -0,14 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,038813 -2,58 İş Port. BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,041340 -2,30 Gedik Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,064879 -2,22 Fokus Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,095199 -2,21 Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,081541 -2,15 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Tacirler Portföy Değ. Fon 0,984968 -2,62 İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon 0,039246 -1,60 İş Portföy Resan Değ. Özel Fon 1,465430 -1,08 İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,110391 -1,06 Deniz Port. Dördüncü Değ. Fon 0,315839 -1,03 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Bizim Portföy Ener. Sek. Katılım His. Sen. Fonu 0,024897 -1,52 Bizim Portföy Katılım 30 End. His. Sen. Fonu (HSYF) 17,108925 -1,41 Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 0,862648 -0,92 Bizim Portföy İnş. Sek. Katılım His. Sen. Fon(HSYF) 0,038675 -0,78 Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 1,223541 -0,77

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)