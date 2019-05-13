Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Trabzon Bursa dünya ÇDMB food istanbul
Sanayiciden tam destek
Sanayiciden tam destek
HGS'de iş birliği
HGS'de iş birliği
Çiftçiye destek
Çiftçiye müthiş destek
G20 tarımı konuşuyor
G20 tarımı konuşuyor
Pakdemirli Japonya'da
Pakdemirli Japonya'da

Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 586,689032 -2,58 Kare...

Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
banner17

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 586,689032 -2,58 Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon 0,054061 -1,43 İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu 0,040260 -1,43 Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 0,025669 -1,42 İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 0,062142 -1,42 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,031585 -1,43 Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,023622 -1,39 Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,057960 -1,39 İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,024303 -1,35 TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 2,465611 -1,28 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu 0,037775 -1,62 İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,038198 -1,58 Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 71,687060 -1,52 Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,038701 -1,48 Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,077053 -1,33 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Tacirler Portföy Değ. Fon 0,957044 -2,84 Ak Portföy AGI Değ. Fon 1,030242 -1,56 İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon 0,071131 -1,32 Azimut PYŞ İA Değ. Özel Fon 2,066529 -0,84 Garanti Portföy Üç. Değ. Fon 1,759756 -0,70 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,022980 -1,42 Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,034642 -1,40 Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu 1,046469 -1,25 Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz) 2,172777 -1,18 KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu 1,092485 -1,13 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları QNB Finans Portföy Gümüş BYF 19,018758 -2,57 QNB Finans Portföy Altın BYF 22,651057 -2,38 Bizim Portföy Altın Katılım BYF 227,518680 -2,38 Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,036479 -1,63 İş Portföy Altın Fonu 0,028387 -1,56

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Fon PiyasasıKategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5