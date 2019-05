Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 586,689032 -2,58 Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon 0,054061 -1,43 İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu 0,040260 -1,43 Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 0,025669 -1,42 İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 0,062142 -1,42 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,031585 -1,43 Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,023622 -1,39 Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,057960 -1,39 İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,024303 -1,35 TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 2,465611 -1,28 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu 0,037775 -1,62 İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,038198 -1,58 Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 71,687060 -1,52 Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,038701 -1,48 Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,077053 -1,33 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Tacirler Portföy Değ. Fon 0,957044 -2,84 Ak Portföy AGI Değ. Fon 1,030242 -1,56 İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon 0,071131 -1,32 Azimut PYŞ İA Değ. Özel Fon 2,066529 -0,84 Garanti Portföy Üç. Değ. Fon 1,759756 -0,70 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,022980 -1,42 Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,034642 -1,40 Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu 1,046469 -1,25 Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz) 2,172777 -1,18 KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu 1,092485 -1,13 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları QNB Finans Portföy Gümüş BYF 19,018758 -2,57 QNB Finans Portföy Altın BYF 22,651057 -2,38 Bizim Portföy Altın Katılım BYF 227,518680 -2,38 Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,036479 -1,63 İş Portföy Altın Fonu 0,028387 -1,56

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)