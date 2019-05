Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 0,025361 -1,20 Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu 0,151003 -1,06 Fiba Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fon 5,572913 -1,04 Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon 0,053506 -1,03 Garanti Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 1,903777 -1,02 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F 0,023922 -3,06 Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,017195 -1,62 TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 2,431315 -1,39 Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu 1,433594 -1,03 Yapı Kredi Port. İki. Fon Sep. Fonu 1,233840 -0,92 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Taaleri Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 1,170029 -4,20 Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,037161 -3,98 İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,036846 -3,54 Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,017392 -3,49 Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,027595 -3,43 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Tacirler Portföy Değ. Fon 0,928985 -2,93 İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon 0,038051 -2,66 İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,076212 -2,43 İş Portföy Resan Değ. Özel Fon 1,444308 -1,33 Deniz Port. ÖBYM Değ. Özel Fon 1,610059 -1,25 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 1,196208 -2,41 Bizim Portföy Ener. Sek. Katılım His. Sen. Fonu 0,024278 -2,36 Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 0,840744 -2,34 Bizim Portföy Katılım 30 End. His. Sen. Fonu (HSYF) 16,757085 -2,07 Bizim Portföy İnş. Sek. Katılım His. Sen. Fon(HSYF) 0,038030 -1,85 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları HSBC Portföy Altın Fonu 2,230746 -0,57 TEB Portföy Altın Fonu 0,061286 -0,56 ICBC Turkey Portföy Altın Fonu 0,025278 -0,56 Deniz Port. Altın Fonu 0,031921 -0,55 Fiba Portföy Altın Fonu 0,021556 -0,54

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)