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Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 578,566624 -1,30...

Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
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İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 578,566624 -1,30 Taaleri Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 2,410514 -0,93 İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,037119 -0,89 Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon 0,053086 -0,78 İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 0,061462 -0,66 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,024011 -1,29 Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,057163 -0,54 HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,031166 -0,54 Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,023627 -0,29 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,079001 -0,81 Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu 0,036987 -0,50 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,063590 -1,17 Ak Portföy AGI Değ. Fon 1,012997 -0,95 Azimut PYŞ İA Değ. Özel Fon 2,047253 -0,27 Yapı Kredi Port. Üç. Değ. Fon 0,016279 -0,24 İş Portföy Üç. Değ. Fon 1,217766 -0,23 Yatırım Fonları - Katılım Fonları TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu 2,326314 -0,85 Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,022693 -0,64 Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz) 2,148445 -0,50 Albaraka Portföy Katılım Fonu 1,029063 -0,35 Ak Portföy Kira Sert. Katılım Fonu 0,017061 -0,06 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları QNB Finans Portföy Altın BYF 22,479001 -1,46 Bizim Portföy Altın Katılım BYF 225,820307 -1,45 QNB Finans Portföy Gümüş BYF 18,795842 -0,95

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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Fon PiyasasıKategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları
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