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Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,567692 -0,52 HSBC...

Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
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İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,567692 -0,52 HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,406831 -0,21 Tacirler Portföy Kisa Vad. Borç. Araç. Fonu 0,037594 -0,19 Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,171757 -0,03 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F 0,023678 -0,82 Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,023281 -0,02 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,037005 -1,79 Taaleri Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 1,170085 -1,32 Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,027147 -1,22 Ata Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,120243 -1,22 Ata Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,021252 -1,20 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Tacirler Portföy Değ. Fon 0,946285 -1,29 İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,057830 -0,60 Deniz Port. Dördüncü Değ. Fon 0,311896 -0,41 Ata Portföy Bir. Değ. Fon 0,005837 -0,31 HSBC Portföy Değ. Fon 77,312683 -0,29 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Bizim Portföy İnş. Sek. Katılım His. Sen. Fon(HSYF) 0,037056 -0,58 Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 0,844868 -0,42 Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 1,191557 -0,22 Bizim Portföy Katılım 30 End. His. Sen. Fonu (HSYF) 16,737916 -0,20 Bizim Portföy Bir. Katılım Fonu 0,030342 -0,17 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları QNB Finans Portföy Gümüş BYF 18,460596 -1,29 Bizim Portföy Altın Katılım BYF 224,091915 -0,75 QNB Finans Portföy Altın BYF 22,307757 -0,74

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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Fon PiyasasıKategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları
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