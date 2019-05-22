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Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Fiba Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fon 5,606223 -0,06...

Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
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İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Fiba Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fon 5,606223 -0,06 Kare Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu 0,021079 -0,02 Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon 0,053179 -0,01 Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu 0,152525 -0,01 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,023136 -0,52 İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,024014 -0,30 Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu 1,547860 -0,27 TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu 1,162316 -0,09 Yapı Kredi Port. İki. Fon Sep. Fonu 1,235419 -0,08 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Taaleri Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 1,139169 -2,28 Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,079304 -2,15 Deniz Port. BIST Tem. 25 End. His. Sen. Fonu(HSYF) 0,912135 -1,99 İş Port. BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,040207 -1,99 Kare Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,046407 -1,97 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Tacirler Portföy Değ. Fon 0,924799 -2,05 İş Portföy Resan Değ. Özel Fon 1,436565 -1,29 İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon 0,037660 -1,18 İstanbul Portföy İki. Değ. Fon 0,230723 -1,15 Deniz Port. Dördüncü Değ. Fon 0,308920 -0,86 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Bizim Portföy Katılım 30 End. His. Sen. Fonu (HSYF) 16,426373 -1,50 Bizim Portföy Ener. Sek. Katılım His. Sen. Fonu 0,023791 -1,16 Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 0,836488 -0,96 Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 0,929206 -0,93 Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 1,176728 -0,87 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları Fiba Portföy Altın Fonu 0,021256 -0,03 Ak Portföy Altın Fonu 0,057484 -0,02 HSBC Portföy Altın Fonu 2,201504 -0,02 ICBC Turkey Portföy Altın Fonu 0,024942 -0,02 Deniz Port. Altın Fonu 0,031509 -0,02

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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Fon PiyasasıKategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları
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