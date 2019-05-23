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Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,407840 -0,47...

Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
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İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,407840 -0,47 İş Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,040595 -0,44 Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,171833 -0,44 Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,569769 -0,40 QNB Finans Portföy Borç. Araç. Fonu 137,379334 -0,20 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,017221 -2,27 Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu 1,543451 -0,28 İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,023963 -0,21 Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu 1,434887 -0,18 Yapı Kredi Port. İki. Fon Sep. Fonu 1,233715 -0,14 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,035253 -3,05 Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 1,928339 -2,74 Fiba Portföy His. Sen. Fonu(HSYF) 1,065130 -2,73 Taaleri Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 1,109538 -2,60 Qinvest Portföy His. Senedi Fonu (HSYF) 0,043921 -2,58 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Tacirler Portföy Değ. Fon 0,894407 -3,29 İstanbul Portföy İki. Değ. Fon 0,226220 -1,95 İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon 0,037024 -1,69 Deniz Port. Dördüncü Değ. Fon 0,304150 -1,54 İş Portföy Resan Değ. Özel Fon 1,418948 -1,23 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Bizim Portföy Ener. Sek. Katılım His. Sen. Fonu 0,023079 -2,99 Bizim Portföy İnş. Sek. Katılım His. Sen. Fon(HSYF) 0,035701 -2,27 Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 0,820893 -1,86 Bizim Portföy Katılım 30 End. His. Sen. Fonu (HSYF) 16,131593 -1,79 Bizim Portföy Bir. Katılım Fonu 0,029697 -1,50

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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Fon PiyasasıKategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları
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