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Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,405866 -0,48 Deniz...

Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
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İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,405866 -0,48 Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 0,025795 -0,40 Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,171202 -0,37 Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,568457 -0,23 QNB Finans Portföy Borç. Araç. Fonu 137,112116 -0,19 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,016450 -4,48 İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,023751 -0,88 TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 2,445903 -0,37 Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F 0,023815 -0,30 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,035989 -1,03 Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,075063 -0,69 Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,064359 -0,60 İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF) 58,948415 -0,57 Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,027282 -0,56 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,017966 -2,24 Yapı Kredi Portföy PY Bir. Değ. Özel Fon 1,153673 -0,21 Fokus Portföy Bir. Değ. Fon 6,164271 -0,14 İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon 0,071480 -0,12 Gedik Portföy Karma Fon 0,820847 -0,08 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Bizim Portföy İnş. Sek. Katılım His. Sen. Fon(HSYF) 0,035400 -0,84 Bizim Portföy Katılım 30 End. His. Sen. Fonu (HSYF) 16,078944 -0,33 Bizim Portföy Bir. Katılım Fonu 0,029623 -0,25 Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 0,818998 -0,23 Ziraat Portföy Katılım Fonu 0,017151 -0,09

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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Fon PiyasasıKategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları
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