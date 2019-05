Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları TEB Portföy Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 1,902692 -0,41 Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F. 0,043747 -0,39 Fiba Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fon 5,539563 -0,38 Garanti Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 1,898475 -0,37 Yapı Kredi Port. PY Borç. Araç. (Döviz) Özel Fonu 6,056623 -0,35 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,057274 -0,34 Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,016460 -0,33 TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 2,422996 -0,30 Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F 0,023548 -0,30 HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,031150 -0,27 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları İş Port. BİST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,040494 -0,97 QNB Finans Portföy Dow Jones İst. 20 (HSY) BYF 30,475601 -0,94 Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,079766 -0,93 İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF) 59,258955 -0,88 Ak Portföy BIST Temettü 25 End.His.S.F.(His.Sen.Y.) 0,016573 -0,85 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Tacirler Portföy Değ. Fon 0,902761 -1,32 Deniz Port. ÖBYM Değ. Özel Fon 1,631649 -0,66 Ak Portföy AGI Değ. Fon 1,015634 -0,49 İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon 0,037666 -0,43 Garanti Portföy Üç. Değ. Fon 1,738928 -0,38 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,022739 -0,33 Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz) 2,152613 -0,32 Albaraka Portföy Katılım Fonu 1,029363 -0,29 KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu 1,080923 -0,27 TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu 2,338086 -0,27 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,035954 -0,32 TEB Portföy Altın Fonu 0,060948 -0,31 ICBC Turkey Portföy Altın Fonu 0,025086 -0,31 Deniz Port. Altın Fonu 0,031691 -0,31 HSBC Portföy Altın Fonu 2,214253 -0,30

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)