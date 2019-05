Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon 0,052455 -0,59 Taaleri Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 2,405405 -0,53 İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,037102 -0,48 İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu 0,039534 -0,34 İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 6,020399 -0,29 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 2,379587 -1,73 İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,023302 -1,05 Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,016383 -0,75 Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,056800 -0,58 HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,030909 -0,58 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,077237 -2,14 Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu 0,041338 -1,76 Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu 0,036481 -1,65 Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,073214 -1,20 Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,034737 -1,13 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,008700 -1,28 Tacirler Portföy Değ. Fon 0,915516 -0,85 Azimut PYŞ İA Değ. Özel Fon 2,044257 -0,56 Ak Portföy AGI Değ. Fon 1,008566 -0,46 Fiba Portföy Çoklu Varlık İki. Değ. Fon 0,067275 -0,20 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Bizim Portföy İnş. Sek. Katılım His. Sen. Fon(HSYF) 0,035877 -0,58 Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,034079 -0,55 KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu 1,074591 -0,55 Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu 1,030410 -0,47 Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,022636 -0,37 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları TEB Portföy Altın Fonu 0,060634 -0,58 ICBC Turkey Portföy Altın Fonu 0,024924 -0,57 Deniz Port. Altın Fonu 0,031485 -0,57 Fiba Portföy Altın Fonu 0,021253 -0,57 Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,035708 -0,57

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)