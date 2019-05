Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 568,551644 -2,19 İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 0,060599 -1,46 İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,036566 -1,44 Taaleri Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 2,374673 -1,28 Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon 0,051822 -1,21 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,015519 -5,27 İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,022869 -1,86 Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,022704 -1,82 HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,030502 -1,32 TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 2,350277 -1,23 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,076020 -1,58 Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu 0,040705 -1,53 Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,061412 -1,52 Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,072179 -1,41 Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu 0,035985 -1,36 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Ak Portföy AGI Değ. Fon 0,994269 -1,42 Azimut PYŞ İA Değ. Özel Fon 2,024605 -0,96 İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,000187 -0,84 İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon 0,069691 -0,77 İş Portföy PY Kar Payı Ödeyen Değ. Özel Fon 0,010341 -0,19 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,033448 -1,85 KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu 1,054948 -1,83 Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu 1,014587 -1,54 Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,022315 -1,42 Albaraka Portföy Katılım Fonu 1,015419 -1,39 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları QNB Finans Portföy Altın BYF 21,885221 -2,06 Bizim Portföy Altın Katılım BYF 219,658319 -1,95 TEB Portföy Altın Fonu 0,059506 -1,86 Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,035053 -1,83 Fiba Portföy Altın Fonu 0,020864 -1,83

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)