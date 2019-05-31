Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar ekonomi Trabzon istanbul ahmet food istanbul
Dev şirket ABD'ye dava açtı
Dev şirket ABD'ye dava açtı
Viaport Turizm Jeneratörü
Viaport Turizm Jeneratörü
WhatsApp hattı kurdu!
WhatsApp hattı kurdu!
İhracatlık kirazda fiyat üreticiyi sevindirdi
Üreticinin yüzü güldü!
Yunan ekonomisine erken seçim dopingi
Ekonomiye seçim dopingi

Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 568,551644 -2,19 İş...

Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
banner17

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 568,551644 -2,19 İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 0,060599 -1,46 İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,036566 -1,44 Taaleri Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 2,374673 -1,28 Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon 0,051822 -1,21 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,015519 -5,27 İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,022869 -1,86 Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,022704 -1,82 HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,030502 -1,32 TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 2,350277 -1,23 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,076020 -1,58 Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu 0,040705 -1,53 Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,061412 -1,52 Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,072179 -1,41 Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu 0,035985 -1,36 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Ak Portföy AGI Değ. Fon 0,994269 -1,42 Azimut PYŞ İA Değ. Özel Fon 2,024605 -0,96 İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,000187 -0,84 İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon 0,069691 -0,77 İş Portföy PY Kar Payı Ödeyen Değ. Özel Fon 0,010341 -0,19 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,033448 -1,85 KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu 1,054948 -1,83 Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu 1,014587 -1,54 Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,022315 -1,42 Albaraka Portföy Katılım Fonu 1,015419 -1,39 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları QNB Finans Portföy Altın BYF 21,885221 -2,06 Bizim Portföy Altın Katılım BYF 219,658319 -1,95 TEB Portföy Altın Fonu 0,059506 -1,86 Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,035053 -1,83 Fiba Portföy Altın Fonu 0,020864 -1,83

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Fon PiyasasıKategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5