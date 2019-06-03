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Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,036053...

Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
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İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,036053 -1,40 Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon 0,051170 -1,26 Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 0,024972 -1,17 QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 562,377358 -1,09 Taaleri Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 2,349217 -1,07 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,014469 -6,77 İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,022123 -3,26 TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 2,315163 -1,49 HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,030163 -1,11 Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,055578 -1,03 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,059782 -2,65 İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,074093 -2,53 Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,033451 -2,49 Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 65,416689 -2,42 Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,070494 -2,33 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 0,973030 -2,72 İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon 0,068878 -1,17 Ak Portföy AGI Değ. Fon 0,983034 -1,13 Azimut PYŞ İA Değ. Özel Fon 2,008654 -0,79 Deniz Port. ÖBYM Değ. Özel Fon 1,654260 -0,28 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Albaraka Portföy Katılım Fonu 1,005140 -1,01 Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,022095 -0,99 Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz) 2,098792 -0,88 TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu 2,272231 -0,87 Bizim Portföy Bir. Kira Sert. Katılım Fonu 0,012302 -0,15 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları QNB Finans Portföy Gümüş BYF 18,051865 -0,24

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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Yatırım Fonları
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