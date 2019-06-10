Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,021608 -2,34 Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F 0,023452 -0,13 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Actus Portföy His. Sen. Fonu 1,439329 -1,14 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Meksa Portföy Bir. Değ. Fon 0,099504 -0,43 Garanti Portföy Dörd. Değ. Fon 0,028060 -0,38 Qinvest Portföy İki. Değ. Fonu 0,016310 -0,13 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Albaraka Portföy Katılım Fonu 1,002679 -0,26 Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,022058 -0,25 TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu 2,270305 -0,15

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)



