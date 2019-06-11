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Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 556,768611 -1,62...

Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
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İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 556,768611 -1,62 İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 0,059913 -0,36 Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon 0,051320 -0,24 İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,036270 -0,21 Fiba Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fon 5,492477 -0,17 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,023292 -1,96 Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,014377 -1,49 Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,055968 -0,54 HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,030327 -0,31 İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,021577 -0,14 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF) 0,847908 -0,07 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Meksa Portföy Bir. Değ. Fon 0,099332 -0,17 TEB Portföy TEB Grubu Değ. Özel Fon 0,037356 -0,10 Ak Portföy AGI Değ. Fon 0,984197 -0,09 Garanti Portföy Dörd. Değ. Fon 0,028035 -0,09 TEB Portföy Alarko Grubu Değ. Özel Fon 1,877771 -0,05 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,033927 -1,35 KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu 1,068956 -1,32 Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu 1,026910 -1,16 Albaraka Portföy Katılım Fonu 0,998510 -0,42 Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,021981 -0,35 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları QNB Finans Portföy Gümüş BYF 18,070311 -2,32 QNB Finans Portföy Altın BYF 22,220011 -1,96 Bizim Portföy Altın Katılım BYF 222,671678 -1,78 Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,035576 -1,46 Fiba Portföy Altın Fonu 0,021141 -1,41

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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Fon PiyasasıKategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları
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