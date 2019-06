Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Kare Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu 0,021521 -0,26 Actus Portföy Borç. Araç. Fonu 1,392471 -0,03 Tacirler Portföy Kisa Vad. Borç. Araç. Fonu 0,038159 -0,01 Ünlü Portföy Kısa Vad. Borç. Araç. Fonu 1,101139 0,00 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu 1,582142 -0,46 TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu 1,180619 -0,06 Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu 1,449962 -0,03 Yapı Kredi Port. İki. Fon Sep. Fonu 1,247913 -0,01 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Gedik Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,067252 -2,89 İş Port. BİST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,042657 -2,71 Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,084573 -2,63 Kare Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,048763 -2,53 Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,017825 -2,52 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Tacirler Portföy Değ. Fon 1,030148 -1,87 İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon 0,039188 -1,76 İstanbul Portföy İki. Değ. Fon 0,239287 -1,51 İş Portföy Resan Değ. Özel Fon 1,492684 -1,42 Deniz Port. Dördüncü Değ. Fon 0,327120 -1,28 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Bizim Portföy İnş. Sek. Katılım His. Sen. Fon(HSYF) 0,037366 -1,82 Bizim Portföy Ener. Sek. Katılım His. Sen. Fonu 0,024438 -1,79 Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 1,238677 -1,56 Bizim Portföy Katılım 30 End. His. Sen. Fonu (HSYF) 17,293628 -1,52 Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 0,858793 -1,49

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)