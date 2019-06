Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F. 0,043589 -0,44 TEB Portföy Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 1,897396 -0,38 Taaleri Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 2,395005 -0,38 Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu 0,149730 -0,37 Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 0,025291 -0,33 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,014123 -1,53 Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,023967 -0,89 Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F 0,023407 -0,81 Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,056391 -0,60 İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,021747 -0,50 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu 0,036416 -0,66 Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu 0,041439 -0,64 Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,026847 -0,36 İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,077221 -0,14 Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,073538 -0,05 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon 0,069618 -0,40 İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,018360 -0,38 İş Portföy PY Kar Payı Ödeyen Değ. Özel Fon 0,010470 -0,28 Azimut PYŞ İA Değ. Özel Fon 2,046870 -0,27 Ak Portföy AGI Değ. Fon 0,996302 -0,17 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,034637 -1,25 KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu 1,090638 -1,22 Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu 1,045801 -1,02 Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım Fonu 0,015796 -0,39 Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz) 2,125182 -0,25 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,036351 -1,29 Fiba Portföy Altın Fonu 0,021584 -1,28 Deniz Port. Altın Fonu 0,031995 -1,23 ICBC Turkey Portföy Altın Fonu 0,025328 -1,21 Ak Portföy Altın Fonu 0,058202 -1,21

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)