Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar moda ekonomi mersin dünya Ferrero
“Avrupa'da birinciyiz“
Avrupa'da birinciyiz!
Yeni Ford Transit ve Custom modelleri Türkiye'de
Yeni Modeller Türkiye'de!
Moody's'in Türkiye kararı
Türkiye notunu düşürdü
Rusya'ya satacağız
Rusya'ya satacağız
Buğday bu yıl erken olgunlaştı
Bu yıl erken olgunlaştı

Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 563,680135 -0,42 Kare...

Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
banner17

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 563,680135 -0,42 Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon 0,051992 -0,33 İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu 0,039358 -0,33 İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 5,999757 -0,30 İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 0,060533 -0,26 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,021699 -0,22 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu 0,036337 -0,22 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Ak Portföy AGI Değ. Fon 0,992434 -0,39 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Albaraka Portföy Katılım Fonu 1,005742 -0,40 Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,022190 -0,39 TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu 2,289489 -0,37 Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz) 2,118634 -0,31 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları Bizim Portföy Altın Katılım BYF 227,513087 -0,22

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Fon PiyasasıKategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5