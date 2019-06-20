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Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,436638 -0,38...

Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
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İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,436638 -0,38 İş Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,043368 -0,26 Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,611862 -0,26 Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,182488 -0,18 QNB Finans Portföy Borç. Araç. Fonu 142,553565 -0,17 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,023941 -0,22 Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu 1,603554 -0,03 TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 2,404777 -0,01 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Azimut PYŞ Kar Payı Öd. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,027627 -0,46 Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 2,142156 -0,43 İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF) 61,897531 -0,42 Yapı Kredi Port. İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,019253 -0,32 Ünlü Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 1,209534 -0,31 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Tacirler Portföy Değ. Fon 1,061306 -1,06 Ata Portföy Çoklu Varlık Değ. Fonu 31,272416 -0,19 Fokus Portföy Bir. Değ. Fon 6,346968 -0,18 Yapı Kredi Port. İki. Değ. Fon 0,017099 -0,13 Garanti Portföy Dörd. Değ. Fon 0,028231 -0,12 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 0,871393 -0,47 Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 0,976496 -0,41 KT Portföy Bir. Katılım Fonu 1,544200 -0,13 KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu 1,096387 -0,12 Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,034716 -0,11 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları QNB Finans Portföy Altın BYF 22,677887 -0,30 QNB Finans Portföy Gümüş BYF 18,508503 -0,25 Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,036427 -0,15 Ak Portföy Altın Fonu 0,058323 -0,13 Fiba Portföy Altın Fonu 0,021628 -0,12

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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Fon PiyasasıKategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları
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