Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,457375 -0,94 İş Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,045215 -0,85 QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 555,479864 -0,68 Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,189019 -0,65 Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,639802 -0,44 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,035531 -0,98 Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 68,246071 -0,89 Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,027190 -0,33 Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,062639 -0,24 QNB Finans Portföy Dow Jones İst. 20 (HSY) BYF 34,359801 -0,03 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Meksa Portföy Bir. Değ. Fon 0,100330 -0,36 Garanti Portföy Dörd. Değ. Fon 0,028348 -0,27 Yapı Kredi Port. Üç. Değ. Fon 0,017322 -0,12 Garanti Portföy Üç. Değ. Fon 1,794078 -0,12 İstanbul Portföy Bir. Değ. Fon 0,026400 -0,05 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları QNB Finans Portföy Gümüş BYF 18,814269 -0,32

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)