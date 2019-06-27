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Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,036890...

Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
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İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,036890 -0,48 Taaleri Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 2,386692 -0,46 İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 0,059966 -0,42 QNB Finans Portföy Euro. Borç. Araç. Fonu 0,061400 -0,03 Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon 0,051916 -0,03 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,024885 -2,30 TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 2,376375 -0,74 Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,056079 -0,70 HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,030505 -0,49 Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu 1,620497 -0,29 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu 0,036439 -1,52 Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,094344 -1,06 Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu 0,041643 -1,02 İş Port. BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,047548 -0,97 İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,040854 -0,95 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Tacirler Portföy Değ. Fon 1,120210 -1,18 İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon 0,040786 -0,51 Azimut PYŞ İA Değ. Özel Fon 2,052429 -0,41 İş Portföy Resan Değ. Özel Fon 1,539287 -0,40 HSBC Portföy Değ. Fon 83,761713 -0,32 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,035866 -1,52 KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu 1,132460 -1,47 Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu 1,076718 -1,22 Bizim Portföy Katılım 30 End. His. Sen. Fonu (HSYF) 17,876137 -0,66 Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 0,981531 -0,54 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları Bizim Portföy Altın Katılım BYF 236,025448 -1,64 Fiba Portföy Altın Fonu 0,022331 -1,51 Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,037746 -1,51 TEB Portföy Altın Fonu 0,063806 -1,50 ING Portföy Altın Fonu 0,029062 -1,48

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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Fon PiyasasıKategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları
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