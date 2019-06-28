Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 556,477370 -0,19 HSBC...

28 Haziran 2019 Cuma 14:42