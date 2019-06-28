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Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 556,477370 -0,19 HSBC...

Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
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İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 556,477370 -0,19 HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,460065 -0,13 Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,640835 -0,13 QNB Finans Portföy Borç. Araç. Fonu 145,941596 -0,09 Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,189521 -0,09 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,022235 -0,25 Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,024870 -0,06 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Taaleri Portföy Değ. Fon 0,600585 -0,11 İş Portföy Üç. Değ. Fon 1,272757 -0,10 İş Portföy İki. Değ. Fon 8,190444 -0,05 Actus Portföy 2019 Yatırım Dön. Değ. Fon 1,512644 -0,01 Yatırım Fonları - Katılım Fonları KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu 1,127440 -0,44 Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,035712 -0,43 Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu 1,072785 -0,37 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları QNB Finans Portföy Gümüş BYF 18,578745 -0,81 Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,037568 -0,47 İş Portföy Altın Fonu 0,029152 -0,45 Fiba Portföy Altın Fonu 0,022230 -0,45 ING Portföy Altın Fonu 0,028931 -0,45

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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Fon PiyasasıKategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları
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