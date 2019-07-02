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Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 543,816140 -2,40...

Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
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İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 543,816140 -2,40 İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 0,059362 -1,07 İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,036604 -1,05 Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon 0,051602 -0,92 İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu 0,039551 -0,73 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,024288 -2,35 İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,021895 -1,64 HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,030208 -1,11 Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,055650 -1,06 TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 2,370908 -0,49 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu 0,041434 -1,04 Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,073692 -0,52 Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,062712 -0,52 İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,077559 -0,48 Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu 0,036759 -0,42 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon İş Portföy PY Kar Payı Ödeyen Değ. Özel Fon 0,009978 -6,56 Ak Portföy AGI Değ. Fon 0,983521 -1,11 Azimut PYŞ İA Değ. Özel Fon 2,045436 -0,37 İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon 0,071310 -0,37 İş Portföy Bir. Değ. Fon 73,767101 -0,15 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,034820 -3,02 KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu 1,099500 -2,96 Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu 1,050477 -2,51 Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,021856 -1,10 Albaraka Portföy Katılım Fonu 0,991596 -0,99 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları QNB Finans Portföy Altın BYF 22,734947 -3,55 Bizim Portföy Altın Katılım BYF 228,414816 -3,20 Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,036604 -3,07 İş Portföy Altın Fonu 0,028408 -3,07 TEB Portföy Altın Fonu 0,061889 -3,07

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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Fon PiyasasıKategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları
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