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Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları TEB Portföy Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 1,924094 -0,28...

Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
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İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları TEB Portföy Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 1,924094 -0,28 Fiba Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fon 5,597088 -0,25 Yapı Kredi Port. PY Borç. Araç. (Döviz) Özel Fonu 6,155942 -0,25 İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu 0,039458 -0,24 Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu 0,153462 -0,23 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,014621 -4,62 İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,021585 -1,42 Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F 0,023886 -0,32 Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,024220 -0,28 HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,030137 -0,24 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,077038 -0,67 Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,027236 -0,47 Yapı Kredi Port. İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,020173 -0,13 Global Md Portföy Bir. His. Sen. Fonu (H.S.Y.F) 4,581716 -0,13 Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu 0,036716 -0,12 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,028569 -1,56 İş Portföy Üç. Değ. Fon 1,278486 -0,52 İş Portföy İki. Değ. Fon 8,228620 -0,43 Azimut PYŞ İA Değ. Özel Fon 2,041176 -0,21 İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon 0,071163 -0,21 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Albaraka Portföy Katılım Fonu 0,984522 -0,71 Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz) 2,104507 -0,35 TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu 2,280469 -0,26 Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,021809 -0,22 Bizim Portföy Ener. Sek. Katılım His. Sen. Fonu 0,026653 -0,12 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları QNB Finans Portföy Gümüş BYF 18,091132 -0,84 QNB Finans Portföy Altın BYF 22,700515 -0,15

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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Fon PiyasasıKategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları
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