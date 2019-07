Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Fiba Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fon 5,520313 -0,37 Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 0,025801 -0,29 Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F. 0,044289 -0,13 İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,036041 -0,13 TEB Portföy Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 1,898777 -0,05 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,023886 -1,66 TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 2,342190 -0,67 Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F 0,023479 -0,55 Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,054985 -0,40 HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,029776 -0,17 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,041355 -0,62 Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu 0,040825 -0,53 İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,076274 -0,46 Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 2,177281 -0,43 Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,026759 -0,41 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon İstanbul Portföy İki. Değ. Fon 0,252744 -0,49 Yapı Kredi Port. İki. Değ. Fon 0,017516 -0,35 İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon 0,070259 -0,33 İş Portföy Üç. Değ. Fon 1,277907 -0,29 İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon 0,041719 -0,28 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Bizim Portföy Ener. Sek. Katılım His. Sen. Fonu 0,026295 -0,87 Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 1,315635 -0,67 Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 0,994287 -0,65 Bizim Portföy İnş. Sek. Katılım His. Sen. Fon(HSYF) 0,039265 -0,34 Bizim Portföy Bir. Katılım Fonu 0,031038 -0,33 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları QNB Finans Portföy Gümüş BYF 17,857472 -1,49 Bizim Portföy Altın Katılım BYF 227,443069 -1,17 QNB Finans Portföy Altın BYF 22,703331 -0,84

