Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar TCMB Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Diyarbakır Basketbol istanbul
Anzer balının kilosu bin lira oldu
Kilosu bin lira oldu
Rekabet Kuruluna başvuru
Rekabet Kuruluna başvuru
Gıda israfı uyarısı
Gıda israfı uyarısı
Rota İstanbul
Rota İstanbul
İhracatın gözdesi
İhracatın gözdesi

Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Fiba Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fon 5,520313 -0,37...

Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
banner17

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Fiba Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fon 5,520313 -0,37 Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 0,025801 -0,29 Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F. 0,044289 -0,13 İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,036041 -0,13 TEB Portföy Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 1,898777 -0,05 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,023886 -1,66 TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 2,342190 -0,67 Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F 0,023479 -0,55 Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,054985 -0,40 HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,029776 -0,17 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,041355 -0,62 Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu 0,040825 -0,53 İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,076274 -0,46 Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 2,177281 -0,43 Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,026759 -0,41 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon İstanbul Portföy İki. Değ. Fon 0,252744 -0,49 Yapı Kredi Port. İki. Değ. Fon 0,017516 -0,35 İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon 0,070259 -0,33 İş Portföy Üç. Değ. Fon 1,277907 -0,29 İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon 0,041719 -0,28 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Bizim Portföy Ener. Sek. Katılım His. Sen. Fonu 0,026295 -0,87 Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 1,315635 -0,67 Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 0,994287 -0,65 Bizim Portföy İnş. Sek. Katılım His. Sen. Fon(HSYF) 0,039265 -0,34 Bizim Portföy Bir. Katılım Fonu 0,031038 -0,33 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları QNB Finans Portföy Gümüş BYF 17,857472 -1,49 Bizim Portföy Altın Katılım BYF 227,443069 -1,17 QNB Finans Portföy Altın BYF 22,703331 -0,84

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Fon PiyasasıKategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5