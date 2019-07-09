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Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,459631 -1,82 İş...

Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
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İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,459631 -1,82 İş Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,045468 -1,51 Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,642246 -1,50 Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,190411 -0,82 Deniz Port. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 0,022529 -0,41 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF) 62,951769 -1,81 Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,103648 -1,71 İş Port. BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,052486 -1,55 Fokus Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,108909 -1,45 Global Md Portföy Bir. His. Sen. Fonu (H.S.Y.F) 4,518666 -1,32 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon İstanbul Portföy İki. Değ. Fon 0,250596 -0,85 İş Portföy Tema Gönüllüleri Değ. Özel Fon 0,023930 -0,82 Deniz Port. Dördüncü Değ. Fon 0,355142 -0,77 Yapı Kredi Port. İki. Değ. Fon 0,017391 -0,71 Deniz Port. Üç. Değ. Fon 0,943651 -0,55 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Bizim Portföy Ener. Sek. Katılım His. Sen. Fonu 0,026205 -0,34 Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 0,892903 -0,07 Bizim Portföy Katılım 30 End. His. Sen. Fonu (HSYF) 18,084110 -0,06

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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Fon PiyasasıKategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları
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