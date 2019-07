Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Taaleri Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 2,391091 -0,60 İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,036603 -0,45 Fiba Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fon 5,576626 -0,38 İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 6,034814 -0,26 İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 0,059619 -0,25 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,024438 -0,75 İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,021797 -0,56 Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu 1,629655 -0,56 TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 2,376495 -0,46 Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F 0,023759 -0,43 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları İş Port. BİST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,050949 -2,93 Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,100710 -2,83 Taaleri Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 1,310305 -2,76 Strateji Portföy Bir. His. Sen. Fonu(HSYF) 8,595414 -2,73 Gedik Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,072131 -2,66 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Tacirler Portföy Değ. Fon 1,137752 -2,58 İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon 0,040832 -1,97 İstanbul Portföy İki. Değ. Fon 0,246623 -1,59 Deniz Port. Dördüncü Değ. Fon 0,349596 -1,56 İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,018807 -1,32 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Bizim Portföy İnş. Sek. Katılım His. Sen. Fon(HSYF) 0,038640 -1,72 Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 0,881010 -1,33 Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 1,300595 -1,15 Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,035102 -1,10 Bizim Portföy Bir. Katılım Fonu 0,030727 -1,08 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları Garanti Portföy Altın Fonu 0,072644 -1,08 ING Portföy Altın Fonu 0,028446 -1,05 TEB Portföy Altın Fonu 0,062447 -1,04 Fiba Portföy Altın Fonu 0,021842 -1,04 Deniz Port. Altın Fonu 0,032408 -1,03

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)