Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu 0,039101 -1,53 Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 0,025550 -1,49 TEB Portföy Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 1,888984 -1,47 Fiba Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fon 5,513499 -1,45 Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F. 0,043896 -1,36 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,055459 -1,47 Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F 0,023726 -1,31 Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,015600 -1,22 HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,030110 -1,20 TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 2,376631 -0,92 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,026899 -1,28 Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 69,359245 -1,24 Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu 0,040962 -1,14 Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,036146 -1,06 Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,073436 -1,01 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon 0,069909 -1,43 İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,021700 -0,91 Azimut PYŞ İA Değ. Özel Fon 2,046284 -0,80 Ak Portföy AGI Değ. Fon 0,981909 -0,78 Yapı Kredi Portföy PY Bir. Değ. Özel Fon 1,215791 -0,69 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,021832 -1,34 Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz) 2,100696 -1,22 TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu 2,282495 -1,22 Albaraka Portföy Katılım Fonu 0,983821 -1,19 KT Portföy Kira Sert. Katılım Fonu 1,530411 -0,06 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları QNB Finans Portföy Gümüş BYF 18,189442 -0,74 QNB Finans Portföy Altın BYF 23,100729 -0,55 Bizim Portföy Altın Katılım BYF 232,704577 -0,29

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)