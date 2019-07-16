Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Bursa Rus KESİAD B B Grubu
TÜBİTAK personel alacak
TÜBİTAK personel alacak
Kırkağaç kavununda bereketli sezon
Kavunda bereketli sezon
Karayollarında durum
Karayollarında durum
Hedef büyüttüler
Hedef büyüttüler
Genişbant seferberliği
Genişbant seferberliği

Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 0,025297 -0,99...

Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
banner17

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 0,025297 -0,99 Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F. 0,043560 -0,77 Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu 0,150287 -0,50 QNB Finans Portföy Euro. Borç. Araç. Fonu 0,060393 -0,50 TEB Portföy Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 1,880968 -0,42 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,015398 -1,29 Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu 1,635826 -0,42 Yapı Kredi Port. İki. Fon Sep. Fonu 1,284831 -0,17 Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu 1,551289 -0,16 Ak Portföy İki. Fon Sepeti Fonu 1,677079 -0,16 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,099117 -3,32 İş Port. BİST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,050278 -3,20 İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,040185 -2,73 Qinvest Portföy His. Senedi Fonu (HSYF) 0,050882 -2,53 Fokus Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,106446 -2,49 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Tacirler Portföy Değ. Fon 1,136939 -1,93 Deniz Port. Dördüncü Değ. Fon 0,350140 -1,39 HSBC Portföy Değ. Fon 85,609977 -1,21 İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon 0,041075 -1,07 İş Portföy Resan Değ. Özel Fon 1,560263 -1,05 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Bizim Portföy Katılım 30 End. His. Sen. Fonu (HSYF) 17,877736 -2,17 Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 1,301241 -2,11 Bizim Portföy Ener. Sek. Katılım His. Sen. Fonu 0,025811 -1,75 Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 0,879195 -1,70 Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 0,997117 -1,65 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları HSBC Portföy Altın Fonu 2,271661 -0,30 Deniz Port. Altın Fonu 0,032607 -0,28 TEB Portföy Altın Fonu 0,062775 -0,27 ING Portföy Altın Fonu 0,028623 -0,26 Garanti Portföy Altın Fonu 0,073082 -0,26

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Fonlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5