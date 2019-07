Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Taaleri Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 2,385379 -0,20 QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 547,865585 -0,12 Fiba Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fon 5,573403 -0,11 İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,036682 -0,05 Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F. 0,044509 -0,04 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,014421 -1,95 TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 2,374243 -0,46 İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,021980 -0,25 HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,030205 -0,08 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,076745 -0,84 Actus Portföy His. Sen. Fonu 1,485856 -0,61 Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu 0,036505 -0,54 Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,036292 -0,50 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Meksa Portföy Bir. Değ. Fon 0,101113 -0,51 İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,037428 -0,43 Garanti Portföy Dörd. Değ. Fon 0,028787 -0,11 İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon 0,070799 -0,04 Azimut PYŞ İA Değ. Özel Fon 2,057843 -0,03 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Albaraka Portföy Katılım Fonu 0,989153 -0,02 TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu 2,293425 -0,01

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)