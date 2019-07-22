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Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Taaleri Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 2,360791 -1,03 İstanbul...

Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
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İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Taaleri Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 2,360791 -1,03 İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,036348 -0,91 İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 0,058816 -0,90 Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon 0,051593 -0,88 İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu 0,038976 -0,79 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,021646 -1,52 Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,055185 -1,31 Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F 0,023653 -1,24 HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,029936 -0,89 TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 2,362098 -0,51 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 68,419351 -1,71 Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,062465 -1,60 Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,026660 -1,33 Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,035823 -1,29 Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,072535 -1,28 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Ak Portföy AGI Değ. Fon 0,976407 -0,74 İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon 0,070510 -0,41 Azimut PYŞ İA Değ. Özel Fon 2,051881 -0,29 Deniz Port. ÖBYM Değ. Özel Fon 1,761473 -0,11 İş Portföy PY Kar Payı Ödeyen Değ. Özel Fon 0,010005 -0,03 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,021783 -1,01 TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu 2,272431 -0,92 Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz) 2,094268 -0,84 Albaraka Portföy Katılım Fonu 0,981534 -0,77 Bizim Portföy Ener. Sek. Katılım His. Sen. Fonu 0,026849 -0,41 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları Bizim Portföy Altın Katılım BYF 233,982727 -0,32 QNB Finans Portföy Altın BYF 23,291900 -0,31 TEB Portföy Altın Fonu 0,063207 -0,17 QNB Finans Portföy Gümüş BYF 19,313683 -0,10

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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