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Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,660730 -0,54 HSBC...

Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
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İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,660730 -0,54 HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,472168 -0,50 Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,194742 -0,27 ING Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu 2,053377 -0,18 QNB Finans Portföy Borç. Araç. Fonu 149,107252 -0,17 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,014587 -1,04 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Actus Portföy His. Sen. Fonu 1,483892 -0,40 İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,042575 -0,34 Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,020119 -0,30 Qinvest Portföy His. Senedi Fonu (HSYF) 0,053289 -0,14 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Gedik Portföy Bir. Değ. Fon 1,219593 -0,07 Meksa Portföy Bir. Değ. Fon 0,101007 -0,05 Oyak Portföy İki. Değ. Fon 0,022864 -0,02 TEB Portföy TEB Grubu Değ. Özel Fon 0,038326 -0,02 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 0,917876 -0,24 Bizim Portföy İnş. Sek. Katılım His. Sen. Fon(HSYF) 0,040333 -0,08

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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