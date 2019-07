Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 547,745744 -0,47 İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,036908 -0,11 İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 0,059573 -0,11 Taaleri Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 2,398475 -0,08 Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon 0,052385 -0,07 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F 0,023735 -0,86 Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,025226 -0,75 Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,055834 -0,67 HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,030270 -0,42 İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,021849 -0,36 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,103906 -1,69 HSBC Portföy BIST30 End. His. Sen. Fon (HSYF) 0,100056 -1,68 İş Port. BİST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,052480 -1,65 QNB Finans Portföy Dow Jones İst. 20 (HSY) BYF 37,379347 -1,63 İş Portföy BIST30 End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,056938 -1,62 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Tacirler Portföy Değ. Fon 1,208013 -1,96 İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,054841 -1,33 İş Portföy Resan Değ. Özel Fon 1,611541 -0,73 Deniz Port. ÖBYM Değ. Özel Fon 1,772024 -0,66 İstanbul Portföy İki. Değ. Fon 0,256060 -0,64 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Bizim Portföy Katılım 30 End. His. Sen. Fonu (HSYF) 18,548582 -1,22 Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 1,035997 -0,73 Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 1,360462 -0,73 Bizim Portföy İnş. Sek. Katılım His. Sen. Fon(HSYF) 0,040107 -0,56 Ziraat Portföy Katılım Fonu 0,018732 -0,29 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları QNB Finans Portföy Gümüş BYF 19,795718 -1,03 QNB Finans Portföy Altın BYF 23,272677 -0,87 Bizim Portföy Altın Katılım BYF 233,660315 -0,80 Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,037693 -0,11 İş Portföy Altın Fonu 0,029233 -0,11

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)