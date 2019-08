Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,036582 -0,88 TEB Portföy Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 1,938424 -0,82 Taaleri Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 2,379938 -0,77 QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 543,556289 -0,76 Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 0,026564 -0,75 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,021551 -1,36 HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,030038 -0,77 Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,025053 -0,69 Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F 0,023583 -0,64 TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 2,378379 -0,57 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu 0,036264 -1,40 İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,075790 -1,32 Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,026444 -1,13 Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu 0,040606 -0,27 Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,073577 -0,19 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,044562 -0,97 İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon 0,071932 -0,81 Ak Portföy AGI Değ. Fon 0,985008 -0,42 Deniz Port. ÖBYM Değ. Özel Fon 1,765182 -0,39 Azimut PYŞ İA Değ. Özel Fon 2,065514 -0,37 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,035361 -1,31 KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu 1,115913 -1,25 Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu 1,066012 -1,07 Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,021919 -0,82 TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu 2,305792 -0,57 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları Fiba Portföy Altın Fonu 0,021972 -1,34 Deniz Port. Altın Fonu 0,032604 -1,33 TEB Portföy Altın Fonu 0,062795 -1,33 ICBC Turkey Portföy Altın Fonu 0,025827 -1,33 ING Portföy Altın Fonu 0,028617 -1,32

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)