Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 0,025869 -1,13 TEB Portföy Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 1,890200 -0,93 Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F. 0,044233 -0,93 QNB Finans Portföy Euro. Borç. Araç. Fonu 0,060880 -0,89 Garanti Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 1,900458 -0,82 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F 0,022728 -1,46 Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,014581 -1,20 Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,053973 -1,10 Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,024588 -0,81 TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 2,311293 -0,80 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,034882 -2,12 Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 67,137612 -2,03 Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,061610 -1,82 Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,025328 -1,76 Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,070681 -1,67 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon 0,070139 -1,00 İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon 0,042272 -0,86 Ak Portföy AGI Değ. Fon 0,963206 -0,69 Yapı Kredi Port. Karma Fon 0,461930 -0,56 Azimut PYŞ İA Değ. Özel Fon 2,033563 -0,55 Yatırım Fonları - Katılım Fonları TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu 2,256216 -0,87 Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,021442 -0,77 Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz) 2,073530 -0,74 Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 1,370427 -0,67 Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,034842 -0,63 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları TEB Portföy Altın Fonu 0,061875 -0,62 Deniz Port. Altın Fonu 0,032128 -0,62 Ak Portföy Altın Fonu 0,058462 -0,62 Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,036662 -0,62 ING Portföy Altın Fonu 0,028203 -0,61

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)