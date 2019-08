Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,484794 -0,27 Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,681460 -0,21 Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,198348 -0,20 Deniz Port. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 0,023225 -0,11 QNB Finans Portföy Borç. Araç. Fonu 151,455506 -0,09 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,013857 -4,97 Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,024336 -1,02 Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F 0,022609 -0,52 Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu 1,663211 -0,05 Deniz Port. Bir. Fon Sepeti Fonu 1,434718 -0,04 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları İş Port. BİST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,051940 -1,32 Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,102923 -1,25 Global Md Portföy Bir. His. Sen. Fonu (H.S.Y.F) 4,640753 -0,71 İş Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 55,442043 -0,58 Azimut PYŞ Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 52,035066 -0,55 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Deniz Port. Dördüncü Değ. Fon 0,362911 -0,48 HSBC Portföy Değ. Fon 87,348485 -0,42 İstanbul Portföy İki. Değ. Fon 0,255175 -0,38 Gedik Portföy Karma Fon 0,902573 -0,27 İş Portföy Tema Gönüllüleri Değ. Özel Fon 0,024649 -0,20 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,034647 -0,56 KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu 1,094263 -0,55 Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu 1,049444 -0,44 Bizim Portföy İnş. Sek. Katılım His. Sen. Fon(HSYF) 0,039701 -0,41 Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 1,366148 -0,31 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları QNB Finans Portföy Gümüş BYF 19,007260 -1,53 Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,036447 -0,59 TEB Portföy Altın Fonu 0,061533 -0,55 ICBC Turkey Portföy Altın Fonu 0,025315 -0,55 ING Portföy Altın Fonu 0,028049 -0,55

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)