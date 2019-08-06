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Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Taaleri Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 2,319031 -1,01 İstanbul...

Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
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İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Taaleri Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 2,319031 -1,01 İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,035480 -0,99 Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 0,025771 -0,98 Yapı Kredi Port. PY Borç. Araç. (Döviz) Özel Fonu 6,072933 -0,82 Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon 0,051386 -0,76 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F 0,021562 -3,40 TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 2,223547 -2,23 Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,013762 -1,65 İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,020600 -1,36 Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,053880 -1,14 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,032743 -4,46 Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,023779 -4,23 Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 64,111910 -3,65 Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,058993 -3,51 Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,067882 -3,05 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 0,982182 -1,97 Deniz Port. ÖBYM Değ. Özel Fon 1,715446 -0,93 Tacirler Portföy Değ. Fon 1,207996 -0,92 Azimut PYŞ İA Değ. Özel Fon 2,022898 -0,77 İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon 0,069964 -0,72 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 1,027982 -1,14 Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 1,331163 -1,09 Bizim Portföy Bir. Katılım Fonu 0,031369 -0,81 Bizim Portföy Katılım 30 End. His. Sen. Fonu (HSYF) 18,241900 -0,70 TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu 2,268254 -0,63

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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Fon PiyasasıKategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları
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