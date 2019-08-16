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Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Taaleri Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 2,238013 -2,07 İstanbul...

Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
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İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Taaleri Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 2,238013 -2,07 İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,034536 -1,72 HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,490201 -0,70 Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 0,025577 -0,51 Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,689238 -0,47 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F 0,021548 -0,59 TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 2,209532 -0,28 Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu 1,662835 -0,26 TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu 1,220162 -0,22 Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu 1,493391 -0,01 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,049009 -4,91 Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,097808 -4,72 Deniz Port. BIST Tem. 25 End. His. Sen. Fonu(HSYF) 1,017050 -4,09 Ak Portföy BIST Temettü 25 End.His.S.F.(His.Sen.Y.) 0,018534 -4,01 Yapı Kredi Port. BIST Temet. 25 End. His. Sen. Fonu 0,020081 -3,95 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 0,953396 -3,69 İş Portföy Resan Değ. Özel Fon 1,556774 -1,89 Deniz Port. Dördüncü Değ. Fon 0,353062 -1,68 İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon 0,040406 -1,59 İstanbul Portföy İki. Değ. Fon 0,249684 -1,49 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Bizim Portföy İnş. Sek. Katılım His. Sen. Fon(HSYF) 0,037470 -2,03 Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 1,292935 -1,69 Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 1,005404 -1,56 Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 0,906114 -1,36 Bizim Portföy Katılım 30 End. His. Sen. Fonu (HSYF) 17,717177 -1,14

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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Fon PiyasasıKategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları
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