Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,488616 -0,32 Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,688050 -0,27 Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,200624 -0,22 HSBC Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 0,218674 -0,13 TEB Portföy Borç. Araç. Fonu 18,200614 -0,13 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,025451 -0,24 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,094092 -1,21 Fokus Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,105270 -1,19 İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,047153 -1,11 QNB Finans Portföy Dow Jones İst. 20 (HSY) BYF 34,332233 -0,96 Qinvest Portföy His. Senedi Fonu (HSYF) 0,053864 -0,88 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Tacirler Portföy Değ. Fon 1,280035 -0,76 Kare Portföy Bir. Değ. Fon 1,277908 -0,64 İstanbul Portföy İki. Değ. Fon 0,247824 -0,28 Qinvest Portföy İki. Değ. Fonu 0,017050 -0,23 Deniz Port. ÖBYM Değ. Özel Fon 1,672363 -0,22 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 0,900385 -0,33 Bizim Portföy Bir. Kira Sert. Katılım Fonu 0,013011 -0,19 Bizim Portföy İki. Kira Sert. Katılım Fonu 0,015379 -0,16 Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 1,290154 -0,06 Garanti Portföy Bir. Katılım Fonu 1,472406 -0,02

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)