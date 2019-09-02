Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,014317 -1,58 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,020959 -0,13 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Tacirler Portföy Değ. Fon 1,371047 -0,29 Kare Portföy Bir. Değ. Fon 1,288747 -0,11 Meksa Portföy Bir. Değ. Fon 0,102856 -0,06 Garanti Portföy Dörd. Değ. Fon 0,029904 -0,01 Fokus Portföy Bir. Değ. Fon 6,828458 -0,01

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

