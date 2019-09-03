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Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 2,305378 -0,41 QNB Finans...

Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
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İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 2,305378 -0,41 QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 560,016039 -0,32 Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon 0,052956 -0,23 QNB Finans Portföy Euro. Borç. Araç. Fonu 0,063083 -0,13 İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 0,062224 -0,11 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,026868 -0,94 İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,021878 -0,56 TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 2,352097 -0,34 Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,014282 -0,24 Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,057455 -0,19 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu 0,040048 -0,58 Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,072226 -0,32 Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,034947 -0,25 İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,074829 -0,20 Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,025229 -0,19 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon İş Portföy PY Kar Payı Ödeyen Değ. Özel Fon 0,010190 -0,28 Ak Portföy AGI Değ. Fon 1,008421 -0,21 Fokus Portföy Bir. Değ. Fon 6,827108 -0,02 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,038894 -1,06 KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu 1,218711 -1,02 Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu 1,157512 -0,89 Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz) 2,187337 -0,20 TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu 2,371740 -0,14 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları Bizim Portföy Altın Katılım BYF 256,803312 -1,14 QNB Finans Portföy Altın BYF 25,593109 -1,11 Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,040951 -1,09 İş Portföy Altın Fonu 0,031679 -1,07 TEB Portföy Altın Fonu 0,069191 -1,07

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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Fon PiyasasıKategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları
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