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Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 555,701093 0,33...

Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
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İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 555,701093 0,33 Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon 0,054939 0,19 Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F. 0,048012 0,18 Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu 0,164598 0,17 Ünlü Portföy Kısa Vad. Borç. Araç. Fonu 1,150000 0,17 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 2,500292 1,02 Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,015373 0,97 Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F 0,023873 0,32 Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu 1,626876 0,28 HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,030832 0,28 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu 0,042887 1,19 Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 73,989591 1,03 Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,038815 1,02 Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,067114 1,02 Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,077190 0,95 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,131453 0,62 İstanbul Portföy Bir. Değ. Fon 0,028513 0,34 Aura Portföy Değ. Fon 0,670548 0,28 Ak Portföy AGI Değ. Fon 1,023117 0,26 İş Portföy Resan Değ. Özel Fon 1,751131 0,26 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 1,226822 0,22 KT Portföy Bir. Katılım Fonu 1,759587 0,16 Ak Portföy Kira Sert. Katılım Fonu 0,019645 0,14 Yapı Kredi Port. Kira Sert. Katılım Fonu 0,018047 0,12 Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım Fonu 0,017240 0,12 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları Fiba Portföy Para Piyasası Fonu 0,055377 0,10 Fiba Port. Şekerbank Para Piyasası Fonu 1,725793 0,10 Ziraat Port. Halkbank Para Piyasası Fonu 0,058867 0,10 Garanti Portföy Bir. Para Piyasası Fonu 0,021210 0,09 Ak Portföy İki. Para Piyasası Fonu 5,735580 0,09

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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Fon PiyasasıKategorilerine Göre En Fazla Kazandıran Yatırım Fonları
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