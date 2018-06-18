Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F.0,0344470,25 Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu0,1170280,24 Kare Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu0,0178750,22 Ak Portföy PY Özel Sek. Borç. Araç. Özel Fonu0,0177040,20 Atlas Port. Bir. Özel Sek. Borç. Araç. Fonu1,1268990,20 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu1,2136660,38 Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu0,0449410,38 Yapı Kredi Port. İki. Fon Sep. Fonu1,0473370,36 Ak Portföy İki. Fon Sepeti Fonu1,3899520,35 Ak Portföy Bir. Fon Sepeti Fonu1,3631560,26 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF)58,8757811,50 Finans Portföy Dow Jones İst. 20 (HSY) BYF32,8457721,23 İş Portföy PY His. Sen. Öz. Fonu (HSYF)0,0152901,19 Finans Portföy BIST-30 End. (HSY) BYF48,1693751,13 İş Portföy Yönetimi BIST 30 His. Sen. Yoğun BYF32,2689601,06 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon İş Portföy PY Kar Payı Ödeyen Değ. Özel Fon0,0104620,98 İş Portföy Resan Değ. Özel Fon1,3974170,67 TEB Portföy TEB Grubu Değ. Özel Fon0,0307690,62 Ata Portföy Çoklu Varlık Değ. Fonu25,3802100,54 ICBC Turkey Portföy İki. Değ. Fon0,0853570,54 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Bizim Portföy Katılım 30 End. His. Sen. Fonu (HSYF)16,5521841,08 Alkhair Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)0,9066170,93 Ziraat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)1,1899730,82 İş Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)0,0313570,73 Bizim Portföy Ener. Sek. Katılım His. Sen. Fonu0,0268800,52 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları Finans Portföy Gümüş BYF16,8774250,26 Bizim Portföy Altın Katılım BYF177,6656450,18 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları Ak Portföy Para Piyasası Fonu0,0161050,18 Ak Portföy İki. Para Piyasası Fonu4,2829390,18 İş Portföy Para Piyasası Fonu200,1480530,18 Şeker Port. Para Piyasası Fonu1,2966080,17 HSBC Portföy Para Piyasası Fonu51,7664930,17

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)



