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Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu 0,115949...

Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu 0,115949 1,47 Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 0,020319 1,46 Fiba Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fon 4,342643 1,18 İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,028350 1,13 Garanti Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 1,475789 1,06 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F 0,020579 0,73 Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu 1,220116 0,44 TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 1,944188 0,43 Yapı Kredi Port. İki. Fon Sep. Fonu 1,052631 0,42 Deniz Port. Bir. Fon Sepeti Fonu 1,200790 0,24 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Qinvest Portföy His. Senedi Fonu (HSYF) 0,043632 1,80 Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,018042 1,00 İstanbul Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,029261 0,91 Actus Portföy His. Sen. Fonu 1,234623 0,87 Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu 0,031635 0,81 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon 0,053668 1,04 İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon 0,036259 0,82 TEB Portföy PY Değ. Özel Fon 1,293994 0,73 İstanbul Portföy İki. Değ. Fon 0,220380 0,68 Vakıf Portföy Bir. Değ. Fon 14,306739 0,68 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Bizim Portföy İnş. Sek. Katılım His. Sen. Fon(HSYF) 0,038021 0,97 Bizim Portföy Ener. Sek. Katılım His. Sen. Fonu 0,027382 0,45 Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 0,889275 0,29 Alkhair Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 0,913768 0,17 Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz) 1,630156 0,11 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları Finans Portföy Gümüş BYF 16,544893 0,34 Finans Portföy Altın BYF 17,654733 0,32 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları Qinvest Portföy Para Piyasası Fonu 0,609708 0,05 HSBC Portföy Para Piyasası Fonu 51,838381 0,05 Şeker Port. Para Piyasası Fonu 1,298327 0,05 Yapı Kredi Port. Para Piyasası Fonu 0,217005 0,05 Garanti Portföy Bir. Para Piyasası Fonu 0,015990 0,04

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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Fon PiyasasıKategorilerine Göre En Fazla Kazandıran Yatırım Fonları
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